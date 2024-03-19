Мойсевич: когда не пропускал в КХЛ больше 200 минут, задумывался – что со мной не так?

Вратарь СКА Павел Мойсевич поделился эмоциями от дебюта в КХЛ и рассказал, что он думал во время своей сухой серии. 19-летний белорусский вратарь по ходу регулярного сезона-2023/2024 не пропускал шайбы 242 минуты с момента дебюта в КХЛ.

«Сухая» серия сидела в голове во время первых матчей в КХЛ? Конечно, когда я не пропускал в КХЛ уже больше 200 минут, задумывался – что со мной не так? Почему мне так везёт? На эту тему шутили парни и тренерский штаб, но старался сильно не думать об этом. Понимал, что когда-нибудь мне всё-таки забьют в КХЛ.

После пропущенной шайбы в матче с «Витязем» я приехал на скамейку во время отложенного штрафа и сказал, что пропускать в КХЛ, оказывается, неприятно. С другой стороны, я выдохнул, потому что понял, что наконец-то прекратятся разговоры о том, что «белорусский вратарь творит что-то невероятное», — цитирует Мойсевича официальный сайт МХЛ.

Мойсевич в текущем сезоне провёл за СКА в регулярном сезоне-2023/2024 13 матчей с процентом отражённых бросков 94,2%. В плей-офф на счету молодого голкипера один матч с процентом отражённых бросков 94,1%.