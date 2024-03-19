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«Спасибо, Нижний!» Нападающий Алексей Кручинин попрощался с «Торпедо»

«Спасибо, Нижний!» Нападающий Алексей Кручинин попрощался с «Торпедо»
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Нападающий Алексей Кручинин попрощался с «Торпедо» в своей соцсети. Форвард опубликовал видео и несколько фотографий с моментами игры за нижегородский клуб.

«Спасибо, Нижний!», — сделал подпись к посту Кручинин.

Фото: соцсеть Кручинина

Напомним, Кручинин не выступал в первом раунде плей-офф КХЛ в серии с СКА по решению тренерского штаба «Торпедо». В прошедшем регулярном сезоне Алексей Кручинин провёл за нижегородский клуб 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года. Последний раз Алексей появлялся на льду 24 февраля в игре с московским ЦСКА (1:2).

Ранее Кручинин опроверг ол договорённости о подписании контракта с «Северсталью» во время плей-офф.

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