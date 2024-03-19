Защитник московского «Динамо» о серии с «Трактором»: обещаю, что мы будем биться до конца

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков заявил, что команда намерена биться до конца в серии второго раунда плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором». Бело-голубые проиграли оба домашних матча серии и уступают в противостоянии со счётом 0-2. Следующий два матча пройдут в Челябинске.

«Я говорил, что для нас главное выиграть Кубок континента и СКА с первого места сместить? Разве я говорил такое?

Какие сейчас прогнозы на серию с «Трактором»? Я не экстрасенс, чтобы давать прогнозы, но обещаю, что мы будем биться до конца», — цитирует Пыленкова Legalbet.

Вчера «Динамо» уступило «Трактору» в овертайме второго матча серии со счётом 4:5. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах.