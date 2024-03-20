Гол Марченко не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Детройтом»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски – 05:56 0:2 Тексье (Веренски, Сиверсон) – 13:43 1:2 Рэймонд (Фаббри, Кейн) – 22:57 (pp) 2:2 Зайдер (Шьяро, Расмуссен) – 24:23 2:3 Марченко (Веренски, Годро) – 44:26 (pp) 3:3 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 59:47 4:3 Кейн (Дебринкэт, Зайдер) – 60:48
В составе победителей отличились Лукас Рэймонд (дубль), Мориц Зайдер и Патрик Кейн. За «Коламбус» голами отметились Зак Веренски, Александр Тексье и российский нападающий Кирилл Марченко.
«Детройт» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 76 очков в 69 матчах. «Коламбус» занимает 16-е место на Востоке, набрав 58 очков в 69 встречах.
В следующем матче «Детройт» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Колорадо».
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