Гол Марченко не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Детройтом»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Лукас Рэймонд (дубль), Мориц Зайдер и Патрик Кейн. За «Коламбус» голами отметились Зак Веренски, Александр Тексье и российский нападающий Кирилл Марченко.

«Детройт» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 76 очков в 69 матчах. «Коламбус» занимает 16-е место на Востоке, набрав 58 очков в 69 встречах.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Колорадо».