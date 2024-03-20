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Хуснутдинов набрал первое очко в НХЛ в матче с «Анахаймом»

Хуснутдинов набрал первое очко в НХЛ в матче с «Анахаймом»
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В эти минуты в Анахайме (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Фолиньо, Болди) – 20:35     0:2 Меррилл (Годро, Хуснутдинов) – 21:56     0:3 Капризов (Хартман, Болди) – 31:50 (pp)     0:4 Луккини (Бекман) – 53:03    

Вторую шайбу в составе «дикарей» забросил защитник Джон Меррилл, а в качестве одного из ассистентов выступил российский нападающий Марат Хуснутдинов. Для последнего это очко стало первым за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео исторического момента для российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Хуснутдинов начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.

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