Хуснутдинов набрал первое очко в НХЛ в матче с «Анахаймом»

В эти минуты в Анахайме (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Вторую шайбу в составе «дикарей» забросил защитник Джон Меррилл, а в качестве одного из ассистентов выступил российский нападающий Марат Хуснутдинов. Для последнего это очко стало первым за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео исторического момента для российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Хуснутдинов начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.