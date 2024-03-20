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Гавриков забросил пятую шайбу в сезоне за «Лос-Анджелес», поразив ворота «Чикаго»

Гавриков забросил пятую шайбу в сезоне за «Лос-Анджелес», поразив ворота «Чикаго»
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В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лаферрье (Лизотт, Дюбуа) – 12:03     1:1 Фолиньо (Курашев, Джонс) – 14:27 (pp)     2:1 Гавриков (Копитар, Кемпе) – 29:32     3:1 Копитар (Кемпе) – 31:52     4:1 Копитар (Кемпе, Фиала) – 39:08 (pp)     5:1 Дано (Мур, Фиала) – 45:47    

Вторую шайбу «Кингз» в этой встрече забросил российский защитник Владислав Гавриков, поразив ворота Петра Мразека кистевым броском от синей линии.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео пятой шайбы россиянина в нынешнем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Гаврикова 17 (4+13) очков в 62 матчах.

Напомним, Гавриков перешёл в состав «Лос-Анджелеса» по ходу сезона-2022/2023 в результате обмена из «Коламбус Блю Джекетс».

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