Гавриков забросил пятую шайбу в сезоне за «Лос-Анджелес», поразив ворота «Чикаго»

В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «Кингз» в этой встрече забросил российский защитник Владислав Гавриков, поразив ворота Петра Мразека кистевым броском от синей линии.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео пятой шайбы россиянина в нынешнем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Гаврикова 17 (4+13) очков в 62 матчах.

Напомним, Гавриков перешёл в состав «Лос-Анджелеса» по ходу сезона-2022/2023 в результате обмена из «Коламбус Блю Джекетс».