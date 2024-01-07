Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков познакомил канадца Дюбуа с русской кухней. Видео

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков познакомил канадского парнёра по команде Пьера-Люка Дюбуа с русской кухней. Россиянин показал видео из ресторана, на котором канадец ест сало с хлебом, а перед ним стоит тарелка с борщом.

Также на общем столе стоят блины с рыбой и красной икрой. На заднем плане играет русская музыка.

Напомним, Гавриков прешёл в состав «Лос-Анджелеса» по ходу прошлого сезона-2022/2023. Канадский нападающий Дюбуа подписал контракт с «Кингз» в прошедшее межсезонье.

В текущем сезоне на счету Гаврикова 30 матчей, в которых россиянин набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+12». Дюбуа набрал 16 (7+9) очков в 35 матчах.