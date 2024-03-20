Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Четыре очка Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вегас»

В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Дубль в составе победителей на счету Брейдена Пойнта. Ещё по шайбе забросили Энтони Чирелли, Энтони Дюклер и Никита Кучеров.

Также Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи.

У хозяев отличились Джонатан Маршессо, Бретт Хауден и Бен Хаттон.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отметился в этом матче 24 сейвами.

«Лайтнинг» одержали четвёртую победу подряд, набрали 80 очков и занимают четвёртое место в Атлантическом дивизионе.

«Вегас» остался с 79 очками и идёт четвёртым в Тихоокеанском дивизионе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.