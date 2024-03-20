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Четыре очка Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вегас»

Четыре очка Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вегас»
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В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Дубль в составе победителей на счету Брейдена Пойнта. Ещё по шайбе забросили Энтони Чирелли, Энтони Дюклер и Никита Кучеров.

Также Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи.

У хозяев отличились Джонатан Маршессо, Бретт Хауден и Бен Хаттон.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отметился в этом матче 24 сейвами.

«Лайтнинг» одержали четвёртую победу подряд, набрали 80 очков и занимают четвёртое место в Атлантическом дивизионе.

«Вегас» остался с 79 очками и идёт четвёртым в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маршессо (Теодор, Айкел) – 01:14     1:1 Чирелли (Хагель) – 07:00 (sh)     1:2 Дюклер (Кучеров) – 10:37     2:2 Хауден (Колесар) – 36:52     2:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 44:52 (pp)     3:3 Хаттон (Колесар) – 48:16     3:4 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 52:14     3:5 Кучеров (Чернак, Стэмкос) – 58:51    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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