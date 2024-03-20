Гол+пас Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» уверенно разобраться с «Чикаго»

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).

Российский защитник хозяев Владислав Гавриков записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Также в составе победителей шайбы забросили дважды Анже Копитар, а также Алекс Лаферрье, Филлип Дано и Тревор Льюис.

У гостей отличились Ник Фолиньо и Кевин Корчински.

«Кингз» набрали 81 очко и занимают третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

«Чикаго» остался с 43 очками, замыкает таблицу Центрального дивизиона и лишился даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

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