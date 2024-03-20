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Гол+пас Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» уверенно разобраться с «Чикаго»

Гол+пас Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» уверенно разобраться с «Чикаго»
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).

Турнирная таблица сезона НХЛ-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лаферрье (Лизотт, Дюбуа) – 12:03     1:1 Фолиньо (Курашев, Джонс) – 14:27 (pp)     2:1 Гавриков (Копитар, Кемпе) – 29:32     3:1 Копитар (Кемпе) – 31:52     4:1 Копитар (Кемпе, Фиала) – 39:08 (pp)     5:1 Дано (Мур, Фиала) – 45:47     5:2 Корчински (Курашев, Бедард) – 54:16     6:2 Льюис (Дюбуа, Гавриков) – 57:10    

Российский защитник хозяев Владислав Гавриков записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Также в составе победителей шайбы забросили дважды Анже Копитар, а также Алекс Лаферрье, Филлип Дано и Тревор Льюис.

У гостей отличились Ник Фолиньо и Кевин Корчински.

«Кингз» набрали 81 очко и занимают третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

«Чикаго» остался с 43 очками, замыкает таблицу Центрального дивизиона и лишился даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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