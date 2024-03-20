Кучеров стал четвёртым игроком «Тампы», кто набрал 400+ очков в выездных матчах

В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.

Таким образом, Кучеров набрал своё 402-е (150+252) очко на выезде и стал четвёртым игроком «молний», кто набрал 400 и более баллов в гостевых встречах. Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (506), на втором месте — Мартен Сан-Луи (462), третий — Венсан Лекавалье (415).

Отметим, что Кучеров вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров текущей регулярки. «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрала 80 очков и занимает четвёртое место в Атлантическом дивизионе Национальной хоккейной лиги.