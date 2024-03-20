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Только у четырёх действующих игроков больше матчей с 4+ очками, чем у Кучерова

Только у четырёх действующих игроков больше матчей с 4+ очками, чем у Кучерова
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В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.

Таким образом, Кучеров провёл свой 28-й матч, в котором набрал четыре и более очков. По данному показателю российский форвард является рекордсменом «молний». Как сообщает пресс-служба НХЛ, только у четырёх действующих игроков таких матчей больше: Сидни Кросби (39), Коннор Макдэвид (37), Александр Овечкин (32) и Евгений Малкин (29).

Отметим, что Кучеров вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров текущей регулярки.

«Лайтнинг» набрали 80 очков и занимают четвёртое место в Атлантическом дивизионе.

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