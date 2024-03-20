Мартемьянов: «Магнитка» нас не растоптала, серия была равной

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги серии плей-офф с «Металлургом», в которой хабаровский клуб уступил со счётом 2-4.

«В чём сила этого «Металлурга»? Атака и вратарь, я считаю, в обороне они не так сильны, это не их конёк. Набоков очень сильно сыграл, в 20 лет показывать такой зрелый хоккей — у парня хорошее будущее. Если продолжит работать, то карьера у него будет очень серьёзная.

Моё личное убеждение — «Магнитка» нас не растоптала. Это мнение не моё, а многих специалистов, которые мне после матча звонили и писали. То, что они прошли нас, это большая радость для них. Для нас это не очень хорошо, но я считаю, что серия была добротная и равная, не заметил, что кто-то доминировал», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 20 марта, в 12:00 мск.