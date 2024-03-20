«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»

Пожалуй, из команд, что закончили сезон в первом раунде, лучше всех показал себя «Амур». Ещё в конце января Хабаровск плавал где-то вне зоны плей-офф, но уверенный спурт из восьми побед подряд помог залезть в кубковую восьмёрку, где «Амур» смотрелся не хуже, а отрезками и лучше «Металлурга». После 2-2 в первых играх в пятом и шестом матчах «тигры» создавали даже больше моментов, но подвела реализация.

«Амур» лишь дважды в своей истории выигрывал матчи в Кубке Гагарина, и оба раза это было сделано под руководством одного тренера — Андрея Мартемьянова, который вернулся в Хабаровск спустя шесть лет. В эксклюзивном интервью «Чемпионата» Мартемьянов подводит итоги не только плей-офф, но и сезона в целом, а также комментирует игру лидеров своей команды.

«Считаю, «Магнитка» нас не растоптала»

— Андрей Разин сказал, что в овертайме ничего «Амуру» создать не дали. Не перегорела ли команда после такого спасения в концовке матча?

— Нет, не перегорела. Равная игра была, у каждого тренера своё видение.

— В целом не считаете, что пятый и шестой матчи сыграли скорее в стиле «Магнитки», не навязали свой хоккей, как в дебюте серии?

— Нет, я считаю, что пятый и шестой матчи мы провели лучше, чем первый и второй. Мы владели инициативой: да, у них было большое количество бросков, но это не сказывалось на результате, было достаточно блокированных бросков. У меня другое мнение.

— Другой поворотный пункт серии — третий матч, когда «Металлург» в Хабаровске сам начал играть жёстко, в тело. Не вышли ли игроки «Амура» покрасоваться перед своими трибунами?

— Однозначно. Провели разговор, объяснили ребятам, что это неприемлемая вещь, в таком стиле нельзя играть. Сделали поправку, вышли на четвёртый матч с другим настроем. Третий матч мы не должны были так проводить, согласен. У нас была болезнь, что приезжаем домой с выезда и хотим показать красивый хоккей. Когда отошли от той модели игры, которая нам приносила успех, то сразу поплатились.

Андрей Разин и Андрей Мартемьянов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Никита Гребёнкин классно показал себя после аренды в «Амуре». Была ли хоть теоретическая возможность оставить его и на этот сезон?

— Прошлый год был без меня, так что я не знаю. Думаю, никаких шансов оставить его не было, все, кто был арендован, разъехались по своим клубам.

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— Почему Пресс закошмарил «Амур»? Какие варианты можно было попробовать, кроме тех, что использовали?

— Главная сильная сторона Пресса — его игра в атаке, пытались его закрыть. Обычно атака ворот идёт с синей линии — и подключение защитников, внимание наших нападающих было не столь пристальным к нему. То, что он забил в большинстве — тоже наша ошибка. Игрок перед собой держал его и поздно среагировал на обманный финт. Я считаю, что атаку Магнитогорска мы в целом прикрыли. Они больше всех забили в регулярке на Востоке, возможно, кто-то считал, что феерия будет продолжаться и в плей-офф. Думаю, мы с этим моментом справились хорошо.

— В чëм сила этой «Магнитки»?

— Атака и вратарь, я считаю. Набоков очень сильно сыграл, в 20 лет показывать такой зрелый хоккей — у парня хорошее будущее. Если продолжит работать, то карьера у него будет очень серьёзная. В обороне они не так сильны, это не их конёк. Моментами мы показывали хорошую игру в позиционных атаках, в шестом матче подолгу гостили в их зоне. Это плей-офф, мы играем с одной и той же командой, после перелётов что-то, может быть, творится в голове.

Моё личное убеждение — «Магнитка» нас не растоптала. Это мнение не моё, а многих специалистов, которые мне после матча звонили и писали. То, что они прошли нас, это большая радость для них. Для нас это не очень хорошо, но я считаю, что серия была добротная и равная, не заметил, что кто-то доминировал.

«На 98% в воротах играл бы Бобков»

— Ян Дрозг в первой части сезона не всегда попадал в состав, но в плей-офф был чуть ли не лучшим игроком команды. Что удалось исправить в его голове?

— Он стал лучше выполнять игровое задание, меньше терять шайбу. Он взрывной дриблёр, частенько заигрывался, постоянно с ним работали в этом плане. Ян сыграл очень неплохо, особенно первый матч, выигрывал много единоборств, вылезал, атаковал опасно. Это работа и тренерского штаба, и его самого, Дрозг к концу чемпионата прибавил, и его место в составе не вызывало сомнений. Тренерскому штабу от него требовалась агрессия в атаке, прессинге, сохранении шайбы и вылезании на ворота, бросках. Это его обязанность как крайнего нападающего.

Ян Дрозг Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Вы сами год отыграли в Словении, это помогает лучше понять Яна?

— Да никак. Я и словенский забыл, а он по-английски говорит. Он молодой парень, жаждущий себя проявить, я считаю, что он сделал приличный шаг вперёд. Дай бог ему так же работать, всё в порядке будет с прогрессом и в игре. Он повзрослел за этот сезон, требования тренерского штаба другие, в прошлом году ему позволялось всё что можно и нельзя. Много ошибок было, убрали их.

— Могли на шестой матч серии поставить в ворота Лозебникова или это было исключено?

— Нет, мы Бобкова рассматривали как основного вратаря, и он должен был выходить. Теоретически, если бы у Игоря были какие-то серьёзные — подчёркиваю, серьёзные — проблемы, может быть. Но мы не стали искать от добра добра, Игорь продолжал играть. Он вратарь опытный, за плечами не один плей-офф. На 95-98% сомнений в том, что он будет играть, у меня не было.

— Александр Хохлачёв не использовал моментов на несколько голов. Это в первую очередь голова или техника?

— Возвращаясь к серии — были выходы один на один, не реализовывали голевые моменты, а если бы реализовывали, всё бы перевернулось в другую сторону. Где-то, может быть, торопливость подводила, какие-то моменты, концентрация падала, но я считаю, что Саня неплохо сыграл в плей-офф.

— Почему не использовали его в центре в регулярке, когда были проблемы на этой позиции?

— У меня даже мысли не было. У нас нормальная центральная ось, считаю, он как крайний нападающий справляется.

Александр Хохлачёв Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Но в «Сибири» вы пробовали Бека в центре?

— Он сам попросил. У нас была проблема, и Тейлор сказал, что он сможет сыграть. Нужно было определённое время на адаптацию, несколько матчей, в атаке он хорош был, но в обороне немножко плавал. Роль центрального — универсальная, он должен быть и там, и там, связывать атаку с обороной. Хохлачёв же о таком переводе не просил.

«Коршков может кошмарить соперника силовыми»

— У «Амура» в этом году было много травм — и не только у Бродхëрста, почти все центры повылетали у вас. Как такое объяснить?

— Говоря про Алекса: стечение обстоятельств. Там был кошмарный удар в спину, когда он выбыл на половину сезона. Считаю, за такие вещи надо давать дисквалификацию, а не две минуты, просто человека вынесли. Это не только моей команды касается, в начале сезона многих лидеров вышибали такими же приёмами. Считаю, что надо в правилах ужесточить наказание за удары в спину, особенно у борта, так как человек может вообще закончить с хоккеем.

Потом Алекс где-то вирус подхватил, болезнь была, вышел — опять травма плеча раскрылась. Бывают такие годы, у меня в карьере у самого было два сезона, когда всё идёт кувырком и из рук валится. Мы ему доверяем, уважаем как игрока и человека, приняли решение продлить контракт на два года. То, что он игрок — это однозначно, быстрые руки, читает игру, очень много положительных качеств у него.

— А если говорить про других игроков? Никонцев, Хохряков, Лапин, Ли выбывали с травмами.

— Да, достаточно было травм — плюс Грачёв с плечом выбыл в концовке чемпионата, не хватало его. Это неотъемлемая часть хоккея, я требую от игроков самоотдачи, они делают. Беречься в хоккее будет — тебя на 200% травма настигнет. Была бы подлиннее скамейка, думаю, чуть полегче было бы.

— Коршков и Шевченко — в топе силовых форвардов лиги?

— Дали им кредит доверия, который парни оправдали. То, что Егор умеет играть в хоккей, я и так знал. Были какие-то проблемы с травмами в прошлом сезоне, играл с недолеченными повреждениями. Он и начало сезона вкатывался, к концу сезона стал лидером. Шевченко фееричный сезон провёл, он один из лучших по игре на пятаке в лиге, в обороне прибавил и как центральный нападающий показал себя, хотя он крайний. Считаю, он нашёл своё место, игра его немножко поменялась и преобразилась. Он стал играть более уверенно, стал брать игру на себя, в команде к нему относятся с уважением, поэтому и пришёл результат.

— У Коршкова в начале сезона была жуткая серия, когда он не реализовывал 100-процентные даже моменты. Ему помог первый гол сбросить оковы?

— Скажу так: игра человека была видна, какие-то претензии высказывать я не имел права. Был спокойный, рабочий разговор, объясняли ошибки. Он прекрасно понимает, толковый, грамотный игрок, адекватно воспринимает замечания. Он один из лучших игроков в лиге по сохранению шайбы, спокойно может идти в обводку на трёх игроков и из этой плотной игры выходить с шайбой, чем он и пользовался очень много. Вместе с ним в другом свете предстали Влад Барулин и Стас Бочаров.

То, что человек привозит шайбу в зону, это уже полдела, чтобы его оценивать как нападающего. Он действует и в силовой обводке, проводит массу силовых приёмов, в одном из матчей просто закошмарил оборону противника своими силовыми. Это лидер команды, у него очень много положительных качеств. Возможно, в рамки загоняли его, а так ярославская школа хоккея везде видна.

Егор Коршков Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Сделаны ли предложения обоим игрокам?

— Менеджмент работает, моё желание продолжить с ними работу я не скрывал. Там уже — как договорятся по контракту. Важный момент — сохранить костяк команды, потому что она собрана была со всей России-матушки: кто готов, кто не готов, приезжайте. Ещё в головах игроков и в пересудах между собой было: ой, Дальний Восток, что там делать, какая-то команда «Амур». Я всё это прекрасно слышал и знаю, что было.

Сейчас парни формируют другое мнение о команде и о Дальнем Востоке, это они делают и руководство клуба со своим пристальным вниманием. Руководство края очень внимательно относится к команде, я им за это благодарен. Надеюсь, мы перевернём это мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея, надо убирать это всё и делать серьёзный клуб, чтобы народ ехал и играл сюда.

«Мне говорят: ты не ставишь молодого. А почему я должен не ставить старого?»

— Для Хабаровска в последнее время было проблемой то, что воспитанников уводят рано. Может ли тот же Коротких после уверенной игры в плей-офф стать полноценным игроком основы в новом году?

— Возможность такая будет ему предоставлена — пробьётся он в состав или нет, будет его работой. Из пяти матчей плей-офф он провёл уверенно четыре, на добротном уровне, учитывая то, что мы его выдернули из Высшей лиги.

— Говоря про Коротких. Есть стереотип: Мартемьянов не ставит молодых. Можете объяснить, какие конкретные требования у вас к молодым игрокам?

— Я всегда говорю одно и то же: в паспорт не смотрю. Мне говорят: ты не ставишь молодого. А почему я должен старого не ставить? Этот вопрос никто не задаёт. Для меня они все едины, и я не смотрю — 20 лет, 30 или 38. Ты в форме, приносишь пользу команде — ты в составе. Зачем мы приглашаем дорогостоящих игроков тогда, сидеть на лавке? Это нонсенс. У нас спортивный принцип попадания в состав: если игрок переигрывает кого-то, он попадёт в состав, если нет — извини, готовься, получишь свой шанс.

Эта халява, где запихивать их надо искусственно, я это не приемлю. А кто говорит, я не обращаю своего внимания. Когда начинал карьеру главного тренера в КХЛ, у меня в команде «Автомобилист» из 25 игроков было 19 молодых в возрасте 23-24 лет, когда мы заняли предпоследнее место в КХЛ. Если кто-то хочет покопаться, посмотрите возраст той команды, где была половина из Высшей лиги, а половина — из молодёжной. Вот и весь ответ. Если бы у меня был Гребёнкин и он бы переигрывал конкурентов, он разве бы не играл? Да играл бы, конечно. Им шанс даётся, но его надо использовать.

— «Амурские Тигры» выиграли Серебряный дивизион Запада МХЛ, большинство игроков в следующем году выпускается из молодёжки. Они получат шанс в основе?

— На сборы будем приглашать, посмотрим, кто на что способен. У нас и летом было там человек 10, шестеро с нами катались. Будем привлекать, будем смотреть: ребята, цепляйтесь за шанс, будете играть. Для меня это лучший вариант, если будет конкуренция среди молодых в команде, это плюс. Если молодой человек просто тренируется, дали шанс, и он: я поиграл — это для меня неприемлемая вещь. Выходи, выполняй игровое задание, отдавай душу игре, всё будет в порядке.

Скорее всего, и сейчас человек семь выйдет на первый сбор с нами. Парни сделали серьёзное дело, честь и хвала им и тренерскому штабу. Возможно, они были постарше, чем соперники, но это не умаляет их заслуг, они молодцы.

— Весь год были проблемы с игрой «5 на 4». Нужен ли «Амуру» защитник на большинство, играющий в стилистике Менелла или Пресса? Ли часто травмируется.

— Нам нужен нападающий, который умеет завершать. Мы пробовали различные форматы — все форварды любят играть в пас, открываться, но не завершать. У нас бóльшая часть голов в большинстве пришла после бросков защитников: либо прямой бросок, либо отскок и добивание того же Шевченко. Это простой розыгрыш, но эффективный. Таких, кто может бросить с ходу, у нас, к сожалению, нет.

«Ты должен не только заработать контракт, но и отработать»

— В тайм-аутах планшетка для атакующих комбинаций часто была у тренера защитников Атюшова, можно раскрыть, кто в итоге за что отвечает?

— Виталий и Игорь Ефимов объединились, они совместно работали над игрой в численном неравенстве. Виталий больше объяснял, как и что делать, а так они вместе работали над этим компонентом игры. Мы использовали много вариаций: и с двумя защитниками, и с защитником в роли нападающего, но, к сожалению, маловато было голов. Если бы мы подтянули игру спецбригад в середину таблицы, то и место было бы повыше, думаю.

Тренерский штаб «Амура» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Сейчас «Ак Барс» и «Салават Юлаев» ездят с турами по регионам, в «Сибири» была такая практика. Хотел бы «Амур» так сделать?

— Это планировалось, но я попросил руководство клуба это мероприятие отменить: парни, честно говоря, вымотаны. «Сибирь» поменьше летает, а тем более Казань и Уфа — поездят. Мы уже в прошлые года наездились. Надо парней как-то стимулировать, мы сейчас пять дней отдохнули и будем ещё две недели работать.

— С вами контракт продлили, а с помощниками, как сообщается, ещё нет. Зависит ли это решение от вас — или от руководства?

— От руководства. Я не отдел кадров, принимать кого-то на работу, я рекомендую людей, а руководство принимает решение по продлению или непродлению контрактов с помощниками. Моё мнение учитывается, но оно не самое главное. На работу берут другие люди: мир меняется, ситуация меняется, в некоторых клубах ассистентов и посредине сезона меняют.

— В «Автомобилисте» вы уже оказывались в ситуации, когда средний по возможностям клуб получал большие деньги. Какие уроки можно извлечь из этого?

— Моё личное убеждение: дорогостоящие игроки должны отрабатывать свои деньги, это самый главный критерий. Они должны их не получать, подписав контракт и успокоившись, а отрабатывать эти деньги. С них надо спрашивать за это очень жёстко: если тебе дают такие деньги, то ты один из лидеров команды, который должен тащить воз на себе, и неважно, на какой позиции ты играешь. Спрос с этих людей должен быть особым. В моих командах никому привилегий не даётся: ко всем отношусь ровно. Ты подписал контракт, ты должен его не только заработать, но и отработать, это будет по-мужски.