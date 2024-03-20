«Авангард» пошёл на шоковую терапию». Олимпийский чемпион Пашков — об отставке Кравца

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков оценил решение «Авангарда» отправить в отставку наставника омичей Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«В борьбе «Авангарда» и «Локомотива» пока явное преимущество гостей. Во втором матче удивил даже не столько счёт 0:7, сколько игра — омская команда перестала отвечать тренерам и просто исчезла. И всё это — при переполненных трибунах, при 12 тысячах своих болельщиков. Провал! Экспресс-решение об увольнении Михаила Кравца? Омск пошёл на шоковую терапию. Решение рискованное, но нужно спасать серию.

В такой ситуации трудно позавидовать Кравцу. Хотя его команда хорошо прошла чемпионат, чего стоит только снайперский рекорд Буше. Но в нашем хоккее крайним обычно становится тренер», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры 18 марта, где «Локомотив» разгромил «Авангард» 7:0, счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле сегодня, 20 марта.