Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мартемьянов: дорогостоящие игроки должны не только заработать, но и отработать контракт

Мартемьянов: дорогостоящие игроки должны не только заработать, но и отработать контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о роли дорогостоящих игроков в клубе.

«Как «Амуру» избежать ошибок «Автомобилиста» прошлых лет? Моё личное убеждение: дорогостоящие игроки должны отрабатывать свои деньги, это самый главный критерий. Они должны их не получать, подписав контракт и успокоившись, а отрабатывать эти деньги. С них надо спрашивать за это очень жёстко: если тебе дают такие деньги, то ты один из лидеров команды, который должен тащить воз на себе, и неважно, на какой позиции ты играешь. Спрос с этих людей должен быть особым. В моих командах никому привилегий не даётся: ко всем отношусь ровно. Ты подписал контракт, ты должен его не только заработать, но и отработать, это будет по-мужски», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»
Эксклюзив
«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android