Мартемьянов: дорогостоящие игроки должны не только заработать, но и отработать контракт

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о роли дорогостоящих игроков в клубе.

«Как «Амуру» избежать ошибок «Автомобилиста» прошлых лет? Моё личное убеждение: дорогостоящие игроки должны отрабатывать свои деньги, это самый главный критерий. Они должны их не получать, подписав контракт и успокоившись, а отрабатывать эти деньги. С них надо спрашивать за это очень жёстко: если тебе дают такие деньги, то ты один из лидеров команды, который должен тащить воз на себе, и неважно, на какой позиции ты играешь. Спрос с этих людей должен быть особым. В моих командах никому привилегий не даётся: ко всем отношусь ровно. Ты подписал контракт, ты должен его не только заработать, но и отработать, это будет по-мужски», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.