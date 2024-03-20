Мартемьянов о проблемах «Амура» в большинстве: нужен нападающий, который умеет завершать

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о решении проблемы игры хабаровского клуба в большинстве.

«Нам нужен нападающий, который умеет завершать. Мы пробовали различные форматы — все форварды любят играть в пас, открываться, но не завершать. У нас большая часть голов в большинстве пришла после бросков защитников: либо прямой бросок, либо отскок и добивание того же Шевченко. Мы использовали много вариаций: и с двумя защитниками, и с защитником в роли нападающего, но, к сожалению, маловато было голов. Если бы мы подтянули игру спецбригад в середину таблицы, то и место было бы повыше, думаю», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Отметим, что «Амур» занял четвёртое место с конца по проценту реализации большинства (17,2). Хуже в сезоне выступили только «Сочи» (16,4), «Витязь» (13,9) и «Лада» (13,1).