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Бывший игрок СКА: у армейцев в серии с «Автомобилистом» один навал, в нём никакой логики

Бывший игрок СКА: у армейцев в серии с «Автомобилистом» один навал, в нём никакой логики
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Бывший игрок СКА, трёхкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Глазов оценил игру армейского клуба в серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (0-2) с тактической точки зрения.

«В чём ошибка СКА? У них один навал, причём в нём никакой логики. Они хотят выиграть только за счёт физической силы. Но „Автомобилист“ не уступил физически, а по тактике был лучше армейцев. Навал — это просто бестолковая игра. Неужели СКА, который имеет два состав, большой тренерский штаб, не может ничего другого предложить? Это значит, они совсем остались без тактики, без головы», — цитирует Глазова «РБ Спорт».

Напомним, в серии ведёт «Автомобилист» со счётом 2-0. Третий матч противостояния пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.

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