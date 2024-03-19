У СКА большие проблемы. В Питере не знают, как обыграть такой «Автомобилист»

Роман Ротенберг после поражения в первом матче пообещал предъявить козыри с первых же смен. Герой плей-офф ВХЛ Артемий Плешков, который за неделю провёл матчи с 81 и 124 сейвами, действительно попал в заявку, но остался в резерве. Остальные перемены в составе были несущественными для тренера, который привык часто тасовать звенья.

Перемены «Автомобилиста» были более масштабными. Не играл капитан команды Сергей Широков, который после победы в первой игре выдал зажигательный матерный спич в раздевалке — отсутствие было связано с медицинскими показателями. Зато в состав вернулся лучший бомбардир команды Стефан Да Коста, который пропустил почти все матчи в плей-офф на фоне загадочных слухов. Единственный матч, в котором он сыграл, «Автомобилист» проиграл 0:5.

Начало второго матча серии выглядело удивительно размеренным для плей-офф. СКА лишь на пару смен включал свой привычный режим «крушить — топтать». В остальном игра шла в размеренном темпе, который выглядел более выгодным для «Автомобилиста» с его не самым молодым составом и консервативным стилем игры. СКА снова проигрывал бо́льшую часть борьбы около бортов, а прессинг питерцев оказывался читаемым для гостей: уральцы проходили его не без сложностей, но достаточно спокойно.

В начале второго периода Анатолий Голышев заработал ненужное удаление — однако в итоге это привело к голу «Автомобилиста». Игроки СКА запутали сами себя в нейтральной зоне, в результате чего Алексей Бывальцев подкараулил потерю шайбы и убежал «в ноль» с Серебряковым. Вскоре почти такой же момент был и у Захара Бардакова, однако форвард не смог переиграть Евгения Аликина.

Перед серией можно было догадаться, что СКА будет часто удаляться — в регулярке дисциплина часто подводила команду Романа Ротенберга. Тренерский штаб перешёл на невиданную меру и уже во втором периоде фактически начал играть в три звена, однако это привело только к новым удалениям: четырежды подряд хозяева получали штрафы. Удаление Арсения Грицюка получилось совсем загадочным: если в прошлой игре 81-й номер СКА сам инициировал контакт с вратарём, то здесь Сергей Зборовский толкнул форварда, шедшего по иной траектории, на своего голкипера.

Впрочем, два удаления, после которых СКА остался втроём, выглядели вполне заслуженными — и «Автомобилист» уже в третий раз в этом плей-офф забивает в двойном численном преимуществе. Сделал это «реабилитированный» Да Коста.

В третьем периоде СКА снова перешёл на три звена, причём к уже привычно садящемуся Кадейкину присоединился Алекс Гальченюк. Атака хозяев включилась уже в последних сменах второго периода, но оставалось слишком мало времени, чтобы выжать из этого что-то. Получилось уже в третьем: главный энерджайзер СКА Василий Глотов до конца отборолся на пятаке и лёжа почти фехтовальным движением пропихнул шайбу в ворота из-под тел оппонентов. До этого у хозяев были хорошие моменты, но Аликин был надёжен весь матч, спасая в выходах «в ноль».

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Навала в третьем периоде не получалось: СКА выглядел вяловатым и не мог преодолевать плотную оборону в средней зоне. К этому добавились ещё и собственные ошибки в зоне: Арсений Коромыслов, который вышел в составе вместо Максима Федотова, потерял шайбу под прессингом Андрея Обидина, и Степан Хрипунов забил легчайший гол с пятака. Для двух голов оставалось уже ничтожно мало времени, и СКА ничего не успел.

Вряд ли даже самые оптимистичные болельщики Екатеринбурга могли представить, что «Автомобилист» увезёт из Петербурга 2-0. Однако команда Николая Заварухина не только выиграла два первых матча второго раунда, но и сделала это абсолютно по делу. Неужели сценарий серии с «Ак Барсом» повторится и сейчас?