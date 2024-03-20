Экс-игрок «Авангарда» назвал причины провала клуба в первых матчах серии с «Локомотивом»

Бывший защитник «Авангарда», а ныне эксперт Валерий Покровский назвал причины провала омского клуба в первых матчах серии плей-офф с «Локомотивом» (0-2).

«Причины неудач «Авангарда» в первых двух матчах? Есть определённые сложности — команда столкнулась с очень сильной обороной. У «Локомотива» также есть молодые перспективные нападающие, которых ведут за собой опытные хоккеисты — как Андронов, например. У ярославцев сильный тренерский штаб — я играл вместе и с Дмитрием Юшкевичем, и с Игорем Никитиным, поэтому неплохо знаю их. Это педантичные специалисты, они очень грамотно выстраивают тактику. Им удалось подобрать ключ к «Авангарду», они просто связали всех ключевых хоккеистов. Остальные звенья омичей не смогли взять на себя функции лидеров.

Во втором матче при счёте 0:3 «Авангард» просто перестал играть. Такого не должно быть. Это не приговор. И не такие матчи вытаскивались, тем более в плей-офф. А команда просто перестала играть. Возможно, подумали, что поедут на выезд и там себя реабилитируют. Но с такими глобальными изменениями в тренерском штабе… Посмотрим, что дальше будет с командой», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.