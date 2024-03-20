«Трактор» — «Динамо» Москва: составы команд на третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 20 марта, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Начало матча — в 17:00 мск. Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу челябинцев. Стали известны составы команд на игру.
Голкипер бело-голубых Максим Моторыгин займёт место в воротах с первых минут, нападающий Егор Петухов возвращается в состав после пропуска второй игры серии.
Фото: ХК «Динамо» Москва
В состав «Трактора» впервые в этой серии попал капитан челябинцев Сергей Калинин, который занял место в четвёртом звене.
Фото: ХК «Трактор»
Напомним, в первом матче подопечные Алексея Заварухина одержали победу со счётом 4:2, а во втором матче оказались сильнее со счётом 5:4 в овертайме.
В первом раунде московское «Динамо» выиграло серию у одноклубников из Минска (4-2). Челябинский клуб с таким же счётом забрал серию у уфимского «Салавата Юлаева».