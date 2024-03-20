10 детских команд будут бороться за победу в Sirius Sochi Cup — 2024

С 3 по 8 апреля на Федеральной территории «Сириус» пройдёт один из самых престижных детских хоккейных турниров — Sirius Sochi Cup — 2024. Организаторы турнира – Образовательный фонд «Талант и успех» и хоккейный клуб «Сочи». Турнир пройдёт на берегу Чёрного моря в четвёртый раз.

В соревнованиях в ледовой арене «Шайба» примут участие 10 команд, составленных из игроков 2015 года рождения: ДЮСШ ХК «Сочи-1» (Сочи), ДЮСШ ХК «Сочи-2» (Сочи), «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский), «Трактор-Белые медведи» (Челябинск), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), СДЮШОР «Неман» (Гродно, Беларусь), «Кристалл» (Балаково), ДЮСШ ХК «Салават Юлаев-1» (Уфа), ДЮСШ ХК «Салават Юлаев-2» (Уфа), ДЮСШ ХК «Альфа» (Санкт-Петербург). В прошлом году победителем турнира стала команда ДЮСШ ХК «Сочи-1».

На первом этапе команды сыграют в один круг каждый с каждым, затем пройдут игры плей-офф, по итогам которых определятся победитель и призёры турнира. Участников Sirius Sochi Cup ждут также блиц-турнир по флорболу, специальное тестирование на базе научного центра «Сириус» и экскурсионная программа. Красочная церемония открытия турнира состоится 3 апреля в 19:00.