В отличие от «дела Федотова», здесь обошлось без скандалов и споров.

Два россиянина арендованы из НХЛ клубами КХЛ. Чего добьются в России Морозов и Фирстов?

Трансферная кампания в КХЛ продолжается. Сегодня было официально объявлено об арендных соглашениях: «Спартак» и «Торпедо» договорились с «Вегасом» и «Миннесотой» об аренде двух российских нападающих – Ивана Морозова и Владислава Фирстова. В отличие от нашумевшего «дела Федотова», здесь всё прошло без скандалов, споров и при полном взаимопонимании всех сторон.

Владислав Фирстов, 22 года

Аренда из «Миннесоты» в «Торпедо»

Форвард Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо» в ближайшем сезоне.

«Нижегородский клуб согласовал с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста до окончания сезона-2023/2024 годов. В ближайшее время игрок подпишет с «Торпедо» однолетний контракт», — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Владислав в регулярке сыграл 47 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков с показателем полезности «+11». В плей-офф на счету нападающего 10 матчей и 4 (3+1) результативных балла.

Здесь самый важный момент заключается в том, что Фирстов прекрасно знаком с нижегородской организацией, а в продлении аренды был заинтересован лично главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Российский и североамериканский клуб второй год подряд цивилизованно договариваются, обходясь без лишней шумихи и громогласности.

Ларионов умеет и любит работать с молодыми хоккеистами, а они, в свою очередь, отвечают специалисту взаимностью. Фирстов однозначно поможет торпедовцам, это правильное и грамотное решение, принятое в том числе самим игроком. В основе «Миннесоты» места для Влада пока нет, а вот в Нижнем Новгороде он вполне может проявить себя во всей красе, получив место в топ-6 нападения.

Владислав Фирстов Фото: photo.khl.ru

Иван Морозов, 23 года

Аренда из «Вегаса» в «Спартак»

В свою очередь, «Спартак» согласовал с клубом «Вегас Голден Найтс» официальную аренду нападающего Ивана Морозова до окончания сезона КХЛ-2023/2024. 23-летний форвард набрал 17 (6+11) очков в 58 играх в дебютном сезоне в АХЛ при показателе полезности «-22».

Морозов становился серебряным и бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, а в 2021 году сыграл на чемпионате мира за сборную России под руководством Алексея Жамнова.Так что тренер и хоккеист достаточно давно знакомы лично, что тоже является важным моментом.

Морозов, как многие помнят, долгое время был одним из проспектов СКА, но в дальнейшем был отправлен в аренду в ХК «Сочи». Всё дело в том, что Иван не хотел продлевать контракт с армейским клубом, намереваясь попробовать свои силы за океаном. Руководству СКА, конечно, такой расклад не понравился.

Затем права на Морозова в КХЛ стали частью крупной сделки между «Спартаком» и СКА по обмену Александра Никишина. Иван на тот момент уже подписал двухлетний контракт новичка с драфтовавшим его «Вегасом», впоследствии ожидаемо не сыграв ни одного матча за первую команду. Слишком сырым и неопытным Иван уехал за океан.

Конечно, выступать в КХЛ интереснее, нежели кататься на автобусах по просторам АХЛ. Именно поэтому Морозов сделал правильный выбор и следующий год проведёт в Москве. Не будем забывать, что Иван выступает на дефицитной позиции центрального нападающего, поэтому тренерский штаб Жамнова был особенно заинтересован в этой сделке.