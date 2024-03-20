«В этом их проблема». Кожевников о том, что не получается у СКА в серии с «Автомобилистом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил неудачи СКА в серии с «Автомобилистом». Петербургский клуб проиграл два домашних матча и уступает в серии со счётом 0-2. Следующие два матча противостояния пройдут в Екатеринбурге 21 и 23 марта.

«У СКА реализация не получается и очень много брака в передачах при начале атак. Желание огромнейшее, и это, наверное, и играет свою роль для них. Желание быстрее всё сравнять, и от этого начинаются ошибки в передачах на «пустом» льду. В этом их проблема. Надо поспокойнее войти в игровой ритм. Торопятся всё время, хотят красиво сыграть. Нужно им попроще играть, и всё.

Удивляет ли, что у СКА так много проблем при обороне? Нет, команда молодая. Она только создаётся. Да, регулярный чемпионат прошли здорово. В плей-офф совершенно другая психология. Опыт нужен. Там опыта у игроков – два раза и обчёлся», – цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ СКА в пяти матчах оказался сильнее нижегородского «Торпедо». «Автомобилист», в свою очередь, в первом раунде Кубка Гагарина сенсационно переиграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах.