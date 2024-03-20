Эмоции Сергея Звягина после первой победы во главе «Авангарда»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1.

Эта победа стала первой для исполняющего обязанности тренера «Авангарда» Сергея Звягина. Специалист был определён на эту должность после увольнения Михаила Кравца с поста главного тренера омичей после разгромного поражения во втором матче серии со счётом 0:7. После победного гола в овертайме Звягин стал принимать поздравления от персонала «Авангарда» с первой победой.

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Таким образом, «Авангард» сократил отставание в счёте в серии до 1-2. Четвёртый матч серии пройдёт в Ярославе 22 марта и начнётся в 19:30 мск.