Эмоции Сергея Звягина после первой победы во главе «Авангарда»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Жафяров) – 09:42 (5x4) 1:1 Никулин (Рафиков, Алексеев) – 17:45 (5x4) 1:2 Буше (Спунер, Чистяков) – 62:20 (5x5)
Эта победа стала первой для исполняющего обязанности тренера «Авангарда» Сергея Звягина. Специалист был определён на эту должность после увольнения Михаила Кравца с поста главного тренера омичей после разгромного поражения во втором матче серии со счётом 0:7. После победного гола в овертайме Звягин стал принимать поздравления от персонала «Авангарда» с первой победой.
Таким образом, «Авангард» сократил отставание в счёте в серии до 1-2. Четвёртый матч серии пройдёт в Ярославе 22 марта и начнётся в 19:30 мск.
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