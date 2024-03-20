Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»

Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Жафяров) – 09:42 (5x4)     1:1 Никулин (Рафиков, Алексеев) – 17:45 (5x4)     1:2 Буше (Спунер, Чистяков) – 62:20 (5x5)    

На 10-й минуте матча счёт при игре в большинстве открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков с передачи Дамира Жафярова. Ярославцам под занавес первого периода удалось сравнять счёт. Автором заброшенной шайбы в большинстве стал нападающий «Локомотива» Степан Никулин, которому ассистировали Рушан Рафиков и Денис Алексеев. В дальнейшем команды старались строго играть в обороне, а матч проходил с преимуществом хозяев по моментам, броскам в створ и игре в зоне атаки. Основное время матча завершилось вничью, а победу омичам принёс бросок Рида Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Авангард» сократил отставание в счёте в серии до 1-2.

Материалы по теме
Видео
Лихачёв и Чмыхов устроили яркую драку в третьем периоде матча «Локомотив» — «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android