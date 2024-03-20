Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1.

На 10-й минуте матча счёт при игре в большинстве открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков с передачи Дамира Жафярова. Ярославцам под занавес первого периода удалось сравнять счёт. Автором заброшенной шайбы в большинстве стал нападающий «Локомотива» Степан Никулин, которому ассистировали Рушан Рафиков и Денис Алексеев. В дальнейшем команды старались строго играть в обороне, а матч проходил с преимуществом хозяев по моментам, броскам в створ и игре в зоне атаки. Основное время матча завершилось вничью, а победу омичам принёс бросок Рида Буше.

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Таким образом, «Авангард» сократил отставание в счёте в серии до 1-2.