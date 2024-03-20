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Капитан «Динамо» – о положении в серии: отступать некуда, позади Москва

Капитан «Динамо» – о положении в серии: отступать некуда, позади Москва
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Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов рассказал, как необходимо переломить ход неудачно складывающейся серии второго раунда плей-офф с «Трактором». Бело-голубые проиграли три первых матча и находятся на грани вылета из плей-офф.

«Как переломить серию? Забивать на одну шайбу больше. Сейчас будем настраиваться. Ничего не потеряно — отступать некуда, позади Москва. Сейчас главное не заглядывать вперед, а правильно восстановиться. Нужно перенести серию в Москву, а дальше уже будем решать вопросы.

Сегодня нас подвела дисциплина — пропустили в меньшинстве, а потом закрыли в зоне. Пропустили два быстрых гола, отыгрались, но третий период так сложился», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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