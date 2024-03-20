Звягин: у «Авангарда» была непростая ситуация при подготовке к матчу, но мы выдержали

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал первую победу в серии с «Локомотивом» (2:1). Благодаря этой победе омичи сократили отставание в серии до 1-2.

«Те, кто смотрел, видел, что очень напряжённая игра. Много борьбы, много самоотверженных действий. Рад за наших ребят, была непростая ситуация при подготовке к этой игре, но выдержали психологически. Много эмоций было, но контролировали их, терпели, постояли за себя там, где это нужно было. Естественно, рады этой победе, но понимаем, что это только один шаг», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Звягин провёл свой первый матч у руля «Авангарда» после увольнения Михаила Кравца с поста главного тренера омского клуба.