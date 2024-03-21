Том Уилсон — об Овечкине: он наш Х-фактор

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«После перерыва на Матч звёзд Овечкин каждый вечер становится одним из наших лучших игроков. Он просто бросает шайбу, как и прежде. Овечкин хорош перед воротами и находится вокруг них. Это очень важно для нас. Очевидно, он наш Х-фактор, наш парень. Он наш MVP каждого сезона, поэтому, когда Овечкин выходит, это помогает команде», — приводит слова Уилсона TSN.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 21 гол и 31 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «-21».

Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота: