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Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по матчам с 5 очками в одном сезоне НХЛ

Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по матчам с 5 очками в одном сезоне НХЛ
Остон Мэттьюс
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Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци, Джон Таварес, а также дубль на счету Остона Мэттьюса. Помимо двух заброшенных шайб, американский форвард «кленовых листьев» также отметился ещё и тремя результативными передачами.

26-летний нападающий во втором матче в нынешнем сезоне НХЛ набрал пять очков в одном матче, что является вторым показателем в истории «Торонто». Остон повторил достижение целой группы игроков, в которую входят Бэйб Дай (сезоны-1920/1921, 1922/1923), Ян Тёрнбулл (1976/1977), Дэррил Ситтлер (1977/1978, 1979/1980) и Рик Вэйв (1981/1982).

Клубный же рекорд в этой номинации был установлен Фрэнком Маховличем, который в сезоне-1960/1961 провёл три матча с пятью очками в одном регулярном чемпионате НХЛ.

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