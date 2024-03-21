Остон Мэттьюс установил новый рекорд «Торонто» по матчам с 2+ голами в одном сезоне НХЛ

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци, Джон Таварес, а также дубль на счету Остона Мэттьюса.

Благодаря двум заброшенным шайбам в сегодняшнем матче, американский нападающий установил новый клубный рекорд. В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру.

Таким образом Мэттьюс стал первым игроком в истории «Мэйпл Лифс» с 16 матчами в одном сезоне с 2+ голами. При этом стоит заметить, что ранее в его карьере уже был один сезон (2021/2022) с 15 матчами с 2+ голами, что позволяло ему делить клубный рекорд в этой номинации с Риком Вэйвом (сезон-1983/1984).