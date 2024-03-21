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Анже Копитар стал пятым действующим игроком НХЛ, набравшим 1200 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе третьего периода хозяева уверенно впереди — 6:0.

В составе «Лос-Анджелеса» на данный момент 2 (1+1) очками отметился ветеран команды словенский форвард Анже Копитар. Сегодня 36-летний словенец достиг отметки в 1200 очков за карьеру в североамериканской лиге, став пятым действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение.

Первое место среди продолжающих карьеру в лиге хоккеистов занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1571), на втором месте располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1539), топ-3 замыкает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1280). Следом идут форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (1275) и набравший уже 1201-е очко Копитар.