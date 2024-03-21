Анже Копитар стал пятым действующим игроком НХЛ, набравшим 1200 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе третьего периода хозяева уверенно впереди — 6:0.
В составе «Лос-Анджелеса» на данный момент 2 (1+1) очками отметился ветеран команды словенский форвард Анже Копитар. Сегодня 36-летний словенец достиг отметки в 1200 очков за карьеру в североамериканской лиге, став пятым действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение.
Первое место среди продолжающих карьеру в лиге хоккеистов занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1571), на втором месте располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1539), топ-3 замыкает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1280). Следом идут форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (1275) и набравший уже 1201-е очко Копитар.
- 21 марта 2024
-
07:38
-
07:27
-
07:01
-
06:39
-
06:25
-
06:00
-
05:53
-
05:42
-
05:35
-
05:26
-
05:13
-
04:55
-
04:04
-
02:58
-
02:50
-
02:24
-
01:21
-
00:31
-
00:10
-
00:00
- 20 марта 2024
-
23:50
-
23:37
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:48
-
22:43
-
22:34
-
22:31
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:35