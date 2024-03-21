Копитар стал 4-м игроком в НХЛ, кто родился в Европе и набрал 1200 очков за один клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода хозяева уверенно впереди — 3:0.
В эпизоде с голом Кевина Фиалы результативной передачей отметился ветеран «Лос-Анджелеса» словенский форвард Анже Копитар, проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «королей». Сегодня 36-летний словенец достиг отметки в 1200 очков за карьеру в североамериканской лиге.
Примечательно, что Копитар стал всего четвёртым игроком в НХЛ, кто родился в Европе и набрал 1200 очков за один клуб. Рекорд в этой номинации принадлежит россиянину Александру Овечкину (1539 очков за «Вашингтон Кэпиталз»), на втором месте располагается родившийся в Словакии канадец Стэн Микита (1467 очков за «Чикаго Блэкхоукс»), а топ-3 замыкает ещё один россиянин Евгений Малкин (1280 очков за «Питтсбург Пингвинз»).
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