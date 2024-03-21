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Копитар стал 4-м игроком в НХЛ, кто родился в Европе и набрал 1200 очков за один клуб

Копитар стал 4-м игроком в НХЛ, кто родился в Европе и набрал 1200 очков за один клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода хозяева уверенно впереди — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дано (Мур, Фиала) – 05:08     2:0 Фиала (Копитар, Кемпе) – 15:03 (pp)     3:0 Арвидссон (Андерсон, Даути) – 16:26     4:0 Рой (Байфилд, Кемпе) – 20:28    

В эпизоде с голом Кевина Фиалы результативной передачей отметился ветеран «Лос-Анджелеса» словенский форвард Анже Копитар, проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «королей». Сегодня 36-летний словенец достиг отметки в 1200 очков за карьеру в североамериканской лиге.

Примечательно, что Копитар стал всего четвёртым игроком в НХЛ, кто родился в Европе и набрал 1200 очков за один клуб. Рекорд в этой номинации принадлежит россиянину Александру Овечкину (1539 очков за «Вашингтон Кэпиталз»), на втором месте располагается родившийся в Словакии канадец Стэн Микита (1467 очков за «Чикаго Блэкхоукс»), а топ-3 замыкает ещё один россиянин Евгений Малкин (1280 очков за «Питтсбург Пингвинз»).

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