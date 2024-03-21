Овечкин вышел на 12-е место по числу игр с 2+ очками в регулярках и плей-офф НХЛ

Двумя заброшенными шайбами в матче с «Торонто» (3:7) отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин вышел на 12-е место в истории лиги по числу игр с двумя и более очками в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Теперь на счету Овечкина 465 таких матчей.
Первые 13 мест по этому показателю выглядят следующим образом:
1. Уэйн Гретцки — 932 матча.
2. Марк Мессье — 590.
3. Яромир Ягр — 590.
4. Горди Хоу — 555.
5. Марио Лемье — 548.
6. Сидни Кросби — 529.
7. Джо Сакик — 527.
8. Марсель Дионн — 525.
9. Стив Айзерман — 525.
10. Рон Фрэнсис — 508.
11. Фил Эспозито — 495.
12. Александр Овечкин — 465.
13. Пол Коффи — 464.
В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 65 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 31 голевую передачу.