Овечкин вышел на 12-е место по числу игр с 2+ очками в регулярках и плей-офф НХЛ

Двумя заброшенными шайбами в матче с «Торонто» (3:7) отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин вышел на 12-е место в истории лиги по числу игр с двумя и более очками в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Теперь на счету Овечкина 465 таких матчей.

Первые 13 мест по этому показателю выглядят следующим образом:

1. Уэйн Гретцки — 932 матча.

2. Марк Мессье — 590.

3. Яромир Ягр — 590.

4. Горди Хоу — 555.

5. Марио Лемье — 548.

6. Сидни Кросби — 529.

7. Джо Сакик — 527.

8. Марсель Дионн — 525.

9. Стив Айзерман — 525.

10. Рон Фрэнсис — 508.

11. Фил Эспозито — 495.

12. Александр Овечкин — 465.

13. Пол Коффи — 464.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 65 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 31 голевую передачу.