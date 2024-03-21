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Комиссионер НХЛ Беттмэн высказался о смерти Криса Саймона

Комиссионер НХЛ Беттмэн высказался о смерти Криса Саймона
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал гибель бывшего нападающего лиги Криса Саймона. Напомним, экс-хоккеист покончил жизнь самоубийством из-за хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) мозга.

При этом лига отрицает, что есть взаимосвязь между травмами во время игры в НХЛ и развитием ХТЭ.

«Кончина Криса трагична и печальна. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. По всем вопросам, касающихся ХТЭ, мы ждём, что нам скажут медицинские эксперты.

Я думаю, что весь прогресс, которого мы достигли за последние пару десятилетий, поможет нам сделать игру максимально безопасной», — приводит слова Беттмэна Daily Faceoff.

Саймон был знаменитым тафгаем, который провёл множество боёв в НХЛ. Также форвард выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо». Крис провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.

В сезоне-1995/1996 Крис Саймон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».

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