Он был одним из самых крутых легионеров в истории КХЛ. Не стало Криса Саймона

Канадский нападающий колотил всех подряд и однажды даже получил 25-матчевую дисквалификацию, а его любили и уважали.

19 марта 2024 года определённо войдет в историю российского спорта как один из самых грустных и печальных дней в этом столетии. В течение суток стало известно об уходе из жизни трёх людей, оставивших яркий след в нашем спорте. Сначала не стало белорусского тренера Константина Кольцова, затем мы узнали об уходе из жизни легендарного комментатора и журналиста Василия Уткина, а вечером пришли грустные новости из Северной Америки. Известный в прошлом защитник Майк Коммодор сообщил о смерти одного из самых уважаемых легионеров в истории КХЛ Криса Саймона.

«Ребята, сегодня грустный день… Крис Саймон определённо был устрашающим парнем на льду и чертовски хорошим игроком. Мы провели много времени вместе во время выступления за «Калгари» в 2004 году, так как мы оба жили в отеле. Он был очень добр ко мне. Покойся с миром, Крис. По тебе будут скучать», — написал Коммодор в своей соцсети.

Крис Саймон родился 30 января 1972 года. В 18-летнем возрасте он был выбран во втором раунде под общим 25-м номером командой «Филадельфия Флайерз». Однако за «лётчиков» канадский хоккеист не провёл ни матча. Спустя два года Саймон был обменян в «Квебек Нордикс», где и началась его карьера в НХЛ.

Уже после переезда канадского клуба в «Колорадо» нападающий проведёт единственный сезон в составе «Эвеланш», который принёс хоккеисту главную победу в спортивной жизни. В 1996 году Саймон поднял над головой Кубок Стэнли. В чемпионском плей-офф он провёл 12 матчей, отметившись 3 (1+2) результативными действиями.

Спустя несколько месяцев после завоевания Кубка Стэнли нападающего обменяли в «Вашингтон Кэпиталз», где Саймон впоследствии провёл 6,5 сезона. Это был самый длинный отрезок в карьере хоккеиста, проведённый в одной команде. Впрочем, появления Александра Овечкина в столичной команде канадец индейского происхождения не застал. Он покинул «Вашингтон» в 2003-м, после чего в НХЛ поиграл за «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флэймз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесоту Уайлд».

В общей сложности в НХЛ провёл 857 игр, в которых забросил 154 шайбы, сделал 168 результативных передач, набрал 322 очка и получил 2015 штрафных минут. Последний сезон в НХЛ получился для Криса скомканным. В нём он сыграл всего 38 матчей, так как стартовую часть регулярного чемпионата пропустил из-за дисквалификации, полученной им за свой проступок ещё в прошлом сезоне.

8 марта 2007 года в матче регулярного чемпионата игрок «Рейнджерс» Райан Холлвег применил грубый силовой прием на Саймоне, который тогда играл за «Айлендерс». Холлвег даже не был удалён за свои действия, что вывело из себя Криса, уже имевшего славу из-за своих выходок на льду. Форвард «Айлендерс» со всей злостью ударил клюшкой соперника прямо в лицо. Холлвег успел подставить плечо, благодаря чему избежал сильной травмы.

Сам Саймон так пояснял свой поступок: «Он меня ударил сзади, и я врезался в борт. Мне было очень больно. В том эпизоде шайба шла ко мне, и я сосредоточился на ней, но неожиданно получил удар! Я обернулся и увидел, что Холлвег готовится бить меня ещё раз. И что мне оставалось делать в таком случае? Что было в руках, тем я и ударил. Да и вы бы тоже ударили».

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Правда, позже нападающий раскаялся и взял свои слова обратно: «Посмотрев видеоповтор этого момента, я испытал отвращение. Мне бы хотелось принести извинения Райану, фанатам, клубу и всей лиге. Честно, я плохо помню тот эпизод, кроме того, я был вне себя в момент игры и после матча долго не мог прийти в нормальное состояние».

За удар клюшкой по голове Саймона дисквалифицировали на 25 матчей, что на тот момент стало рекордом для НХЛ. В результате тафгаю пришлось пропустить концовку регулярного чемпионата, плей-офф, да ещё и пять игр следующего сезона. Помимо этого, он заплатил штраф в размере почти $ 80 тыс.

Крис Саймон и Александр Радулов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В 2008 году хоккеист перебрался в Россию, подписав контракт с чеховским «Витязем». Там Крис моментально пришёлся ко двору. В те времена чеховцы делали ставку на силовую составляющую, подписывая легионеров с бойцовским прошлым и настоящим. Из них всех Саймон был самым играющим хоккеистом, но тем не менее в дебютном сезоне в КХЛ он умудрился набрать 236 минут штрафа. В том чемпионате Саймон провёл ряд красивых и честных боёв со Свитовым, Гренье, Баевым, Улановым, Космачёвым.

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В России Криса уважали практически повсеместно, потому что он хоть и обладал крутым нравом, но никогда не позволял себе прыгать на оппонентов со спины, играть откровенно грязно и выбирать спарринг-партнёров из меньшей весовой категории. Словом, соблюдал кодекс чести тафгаев.

«Учиться драться мне не было нужды — это я и так неплохо умел. Однако куда больше, чем драться, я всегда любил просто играть в хоккей. Если нужно драться, то я дерусь, но играть мне доставляет куда больше радости.

Я просто стараюсь быть хорошим примером для ребят, работать и позволять им соревноваться со мной. Ведь я всегда стараюсь играть в полную силу, выхожу на каждую смену как на последнюю в жизни», — говорил Саймон в интервью «Чемпионату» в 2010-м.

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Что говорить, если Саймон в КХЛ в результате перерос «Витязь», где в течение трёх лет был одним из лучших бомбардиров, попал на Матч звёзд КХЛ, а перед плей-офф-2011 перешёл в московское «Динамо» к Олегу Знарку. Контракт со столичным клубом Крис заключил в день своего 39-летия.

Мирослав Шатан, Крис Саймон и Олег Знарок Фото: Зигисмунд Залманис, photo.khl.ru

Последние два года игровой карьеры Саймон провёл в новокузнецком «Металлурге», где приложил руку к воспитанию талантливой молодёжи. На глазах Саймона по большому счёту начинали свою профессиональную карьеру Максим Кицын, Дмитрий Кагарлицкий, Антон Слепышев и многие другие. Ту команду комплектовал Леонид Вайсфельд. И вот как он отзывался о причинах подписания контракта с уже поигравшим ветераном.

«С моей точки зрения, это самый сильный играющий «полицейский» за всю историю НХЛ. При этом он – абсолютно командный человек. И Саймон будет играть так, как нужно команде. Мы его брали не для того, чтобы он дрался, а для порядка на площадке. Чтобы ни у кого не было желания вообще драться с нами», — говорил Вайсфельд.

Крис Саймон Фото: photo.khl.ru

В 2013 году Саймон завершил карьеру игрока, а спустя три года рассказал, как скучает по России. «Помимо добродушия и открытости людей, мне нравился хоккей в России. Игра в пас, комбинации, скорости. Мне не часто удавалось показать свой любимый силовой хоккей, но я получал удовольствие от знакомства с новым стилем. Русский хоккей мне по душе.

Многих вещей, с которыми приходилось сталкиваться в России, я никогда раньше не встречал. Поначалу было нелегко. Помню, в какой-то момент я и другие канадские хоккеисты «Витязя» задавались вопросом о том, зачем мы вообще сюда приехали. Но вскоре освоились и стали воспринимать многие вещи как должное.

А вообще мне очень нравится богатая русская культура, обычаи, традиции. Это навсегда останется со мной. За пять лет я сильно обрусел. Вот вам простой пример: сегодня, выходя из номера, забыл ключи. Хотел было вернуться, но сразу вспомнил, что это плохая примета, и не стал этого делать», – рассказывал Саймон.

В 2017-м его имя всплыло в СМИ в далеко не самой приятной истории. Сообщалось, что известный тафгай просит суд признать себя банкротом и списать долги более чем на $ 500 тыс., включая трёхлетнюю задолженность по алиментам.

Саймон утверждал, что уже несколько лет не имеет источника заработка. Он завершил карьеру из-за различных травм, а найти новую работу был не в состоянии. Бывший тафгай страдал от травматической энцефалопатии, которая, по его словам, связана «с серьёзной травмой мозга, полученной во время хоккейной карьеры». Также у него были диагностированы депрессия, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Моё финансовое положение мрачное», – заявлял Саймон в письменных показаниях под присягой.

С тех пор новостей о жизни Саймона практически не поступало. Он не стал профессиональным экспертом, не ходил по подкастам и не делился байками и пугающими подробностями о своей жизни в России, как делали очень многие его коллеги по тому «Витязю». Сегодня Криса не стало.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Криса.