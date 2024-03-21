Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В целом не удивлён». Вячеслав Быков — о ходе серии «Автомобилиста» со СКА

«В целом не удивлён». Вячеслав Быков — о ходе серии «Автомобилиста» со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о ходе серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и СКА. Первые два матча серии в Санкт-Петербурге остались за екатеринбургским клубом, который ведёт в серии со счётом 2-0.

«У «Автомобилиста» очень серьёзная команда, они очень хорошо прошли чемпионат. Теперь, безусловно, есть шансы пройти СКА в серии. В последние годы эта команда очень хорошо прогрессирует, усиливается новичками, с каждым годом тренерский штаб становится опытнее. В целом не удивлён, как они сейчас играют», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск. Отметим, что в серии не принимает участие капитан СКА Александр Никишин, который получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
У СКА большие проблемы. В Питере не знают, как обыграть такой «Автомобилист»
У СКА большие проблемы. В Питере не знают, как обыграть такой «Автомобилист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android