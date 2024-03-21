«В целом не удивлён». Вячеслав Быков — о ходе серии «Автомобилиста» со СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о ходе серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и СКА. Первые два матча серии в Санкт-Петербурге остались за екатеринбургским клубом, который ведёт в серии со счётом 2-0.

«У «Автомобилиста» очень серьёзная команда, они очень хорошо прошли чемпионат. Теперь, безусловно, есть шансы пройти СКА в серии. В последние годы эта команда очень хорошо прогрессирует, усиливается новичками, с каждым годом тренерский штаб становится опытнее. В целом не удивлён, как они сейчас играют», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск. Отметим, что в серии не принимает участие капитан СКА Александр Никишин, который получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо».