Нападающий Алексей Кручинин сыграет за команду хоккейной Медиалиги

Нападающий Алексей Кручинин сыграет за команду Медиалиги «Титан». Об этом сообщил официальный телеграм-канал команды.

19 марта Кручинин выложил в своей социальной сети пост, в котором попрощался с «Торпедо». Напомним, Кручинин не выступал в первом раунде плей-офф КХЛ в серии со СКА по решению тренерского штаба «Торпедо».

В прошедшем регулярном сезоне Алексей Кручинин провёл за нижегородский клуб 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года. Последний раз Алексей появлялся на льду 24 февраля в игре с московским ЦСКА (1:2).