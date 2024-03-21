«Такого слабого судейства в КХЛ ещё не было!» Кожевников — об арбитраже в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил недовольство судейством в текущем плей-офф КХЛ. Специалист отметил, что арбитры продолжают получать назначения на матчи даже после грубых ошибок.

«Дело идёт к тому, что арбитраж испортит весь этот плей-офф. Судейские ошибки идут одна за другой. Такого слабого судейства в КХЛ ещё не было! Арбитр даже после грубой ошибки сразу же получает новое назначение, во всяком случае постоянно вижу на льду одних и тех же персонажей. А сильных и независимых судей, наоборот, придерживают.

Если не уберём эту вседозволенность в руководстве корпусом, то доиграемся до того, что полностью испортим плей-офф. К сожалению, пока к этому всё и идёт», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее бывший игрок сборной России и СКА, тренер Александр Юдин и заслуженный тренер России Сергей Черкас были недовольны рядом судейских решений в серии СКА и «Автомобилиста». В первом матче серии судьи отменили гол петербургского клуба, а во втором матче дали спорное удаление Арсению Грицюку за атаку вратаря.