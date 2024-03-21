Максим Рыбин высказался о шансах «Авангарда» спасти серию с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Рыбин высказался о шансах «ястребов» спасти серию с «Локомотивом» в Кубке Гагарина. После двух матчей серии в Омске «Авангард» проигрывал со счётом 0-2, однако сумел вырвать победу в овертайме третьего матча серии в Ярославле и теперь уступает 1-2.

«Меня ранее спрашивали, но что-то мои прогнозы не оправдываются. Поэтому я всегда говорил, что можно давать только прогнозы погоды. Очень сложно сказать, какие шансы у Омска. Видим, что «Трактор» делает. Объективно я не думал, что Челябинск будет выигрывать в серии 3-0.

Для меня это удивление. Для «Авангарда» и «Локомотива» четвёртый матч в серии будет определяющим. Вчера матч очень равный был. Для зрителей, конечно, он не такой интересный получился, но все играют на результат. После четвёртого матча уже можно будет более детально говорить о шансах», — цитирует Рыбина Legalbet.

Напомним, после второго матча серии, завершившегося разгромом «Авангарда» со счётом 7:0 был уволен главный тренер омичей Михаил Кравец.