«Автомобилист» выиграл все семь матчей Кубка Гагарина — 2024, в которых открывал счёт

В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Уральский клуб выиграл все семь матчей текущего розыгрыша плей-офф, в которых открывал счёт. В серии с «Ак Барсом» «Автомобилист» забивал в каждом победном матче — 2:1, 4:0, 3:1, 2:1; в серии со СКА — 3:2, 3:1, 2:1 ОТ. Единственное поражение уральцы потерпели от казанского клуба — 0:5.

Напомним, на 18-й минуте овертайма третьего матча победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка с передачи Брукса Мэйсека.

Четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.