Р. Ротенберг: в «Автомобилисте» опытные ребята, много иностранцев. У СКА команда моложе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) рассказал об уровне хоккеистов в уральском клубе и поделился ожиданиями от четвёртого матча серии Кубка Гагарина.

«Как перезагрузить команду? Спокойно, уверенно готовимся к следующей игре. Здорово играем, надо забить свои моменты. В «Автомобилисте» где-то опытнее ребята, много иностранцев. У нас команда моложе, это плей-офф, готовимся к следующей игре.

Неопасные броски? Здесь надо идти на пятак, обкатывать соперника. Широкая поляна, отличный лёд, надо вылезать на пятак. Здорово играет вратарь, надо забить голы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.