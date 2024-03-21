«Мы с братом в шоке». Н. Заварухин — о 6-0 во втором раунде Кубка Гагарина — 2024

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над СКА (2:1 ОТ, 3-0) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024 прокомментировал тот факт, что его двоюродный брат — наставник «Трактора» Алексей Заварухин — также ведёт 3-0 в серии плей-офф с московским «Динамо».

«Говорил ли с двоююродным братом? Мы вдвоём в шоке, наверное. Мы созваниваемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Он мне написал, я его вчера поздравил. Так и напишите, что мы в шоке», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Единственный камбэк с 0-3 в Кубке Гагарина случился в сезоне-2014/2015. Тогда СКА проиграл три первых матча полуфинальной серии с ЦСКА, а затем выиграл четыре раза подряд. В итоге в финале армейский клуб победил «Ак Барс» (4-1) и завоевал Кубок Гагарина.