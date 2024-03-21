«Самый мой важный гол в КХЛ». Форвард «Автомобилиста» Валк — о шайбе в овертайме со СКА

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк рассказал о своей заброшенной шайбе в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ со СКА (2:1 ОТ, 3-0).

«Самый мой важный гол в КХЛ, очень рад за ребят, что мы забили его и добились победного результата. Мы остаёмся спокойными, четвёртая победа — самая сложная. Надо перезапуститься, с чистого листа надо выйти на новую игру. СКА — отличная команда с сильным подбором игроков, нам надо играть в свой хоккей», — приводит слова Валка официальный сайт КХЛ.

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Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.