«Спартак» установил рекорд посещаемости матчей сезона КХЛ в Москве

В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки».

«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей московских команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба красно-белых. Встречу с уральским клубом посетили 11 128 зрителей.

Предыдущий рекорд (10 945 зрителей) был установлен на матче регулярного чемпионата между «Спартаком» и «Ак Барсом» (0:3) 17 февраля.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.