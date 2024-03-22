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Детройт Ред Уингз – Нью-Йорк Айлендерс 6:3, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 22 марта

«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Детройту» в матче с девятью голами, у Романова «-3»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фишер (Расмуссен, Зайдер) – 31:15     1:1 Райлли (Маклин, Сизикас) – 33:25     2:1 Копп (Фишер, Шьяро) – 36:00     3:1 Ларкин (Дебринкэт) – 38:08     4:1 Копп (Фишер, Расмуссен) – 45:12     5:1 Кейн (Дебринкэт, Гостисбер) – 46:22     5:2 Пажо (Пулок, Энгвалль) – 49:34 (pp)     5:3 Барзал (Пелеч, Ли) – 51:20     6:3 Ларкин (Рэймонд) – 56:15    

В составе «Детройта» отличились Кристиан Фишер, Эндрю Копп (дважды), Дилан Ларкин (дважды) и Патрик Кейн.

В составе «Айлендерс» гол забивали Майк Райлли, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 19 сейвов. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Детройт» одержал третью победу за последние четыре матча. «Айлендерс», в свою очередь, продлил серию поражений до шести матчей. В следующем матче «Детройт» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Айлендерс» проведёт матч с «Виннипег Джетс».

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