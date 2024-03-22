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«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Детройту» в матче с девятью голами, у Романова «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Детройта» отличились Кристиан Фишер, Эндрю Копп (дважды), Дилан Ларкин (дважды) и Патрик Кейн.

В составе «Айлендерс» гол забивали Майк Райлли, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 19 сейвов. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Детройт» одержал третью победу за последние четыре матча. «Айлендерс», в свою очередь, продлил серию поражений до шести матчей. В следующем матче «Детройт» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Айлендерс» проведёт матч с «Виннипег Джетс».