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«Нэшвилл» установил новый клубный рекорд и повторил достижение «Эдмонтона» из этого сезона

«Нэшвилл» установил новый клубный рекорд и повторил достижение «Эдмонтона» из этого сезона
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Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Сегодняшняя победа позволила «Предаторз» продлить серию с набранными очками до 16 матчей, что является новым клубным рекордом. «Нэшвилл» впервые в своей истории выдал 16-матчевую серию с очками. Прежний клубный рекорд (15 матчей) был установлен в сезоне-2017/2018.

Также «хищники» стали второй командой в нынешнем сезоне с 16-матчевой серией с очками, повторив достижение «Эдмонтон Ойлерз». При этом стоит заметить, что серия «нефтяников» состояла из 16 побед, тогда как «хищники» одержали 14 побед и потерпели 2 поражения за пределами основного времени.

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