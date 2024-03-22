«Нэшвилл» установил новый клубный рекорд и повторил достижение «Эдмонтона» из этого сезона

Сегодня, 22 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Сегодняшняя победа позволила «Предаторз» продлить серию с набранными очками до 16 матчей, что является новым клубным рекордом. «Нэшвилл» впервые в своей истории выдал 16-матчевую серию с очками. Прежний клубный рекорд (15 матчей) был установлен в сезоне-2017/2018.

Также «хищники» стали второй командой в нынешнем сезоне с 16-матчевой серией с очками, повторив достижение «Эдмонтон Ойлерз». При этом стоит заметить, что серия «нефтяников» состояла из 16 побед, тогда как «хищники» одержали 14 побед и потерпели 2 поражения за пределами основного времени.