Панарин стал 13-м россиянином в истории НХЛ с 40+ голами в одном регулярном чемпионате

Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметился Адам Фокс (1+1), Мика Зибанеджад (1+1), а также хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Второй гол в матче позволил российскому нападающему впервые за его карьеру в НХЛ разменять рубеж в 40 голов в одном регулярном чемпионате.

Ранее подобным достижением удавалось отметиться 12 игрокам из России. В топ-3 по количеству сезонов с 40+ голами в регулярке входят Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 13 таких сезонов, рекорд лиги), Илья Ковальчук (6) и Павел Буре (5).

Остальные – Александр Могильный (3), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 3), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 3, в том числе в этом сезоне), Алексей Яшин (2), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 2), Сергей Фёдоров (1), Александр Сёмин (1), Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз», 1), Алексей Ковалёв (1) и Панарин (1).