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Панарин стал 13-м россиянином в истории НХЛ с 40+ голами в одном регулярном чемпионате

Панарин стал 13-м россиянином в истории НХЛ с 40+ голами в одном регулярном чемпионате
Артемий Панарин
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Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметился Адам Фокс (1+1), Мика Зибанеджад (1+1), а также хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Второй гол в матче позволил российскому нападающему впервые за его карьеру в НХЛ разменять рубеж в 40 голов в одном регулярном чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04     1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58     1:2 Панарин – 39:25     2:2 Бразо (Маршан, Боквист) – 43:17     2:3 Фокс (Густафссон, Зибанеджад) – 43:57     2:4 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 57:57     2:5 Панарин (Фокс) – 59:08    

Ранее подобным достижением удавалось отметиться 12 игрокам из России. В топ-3 по количеству сезонов с 40+ голами в регулярке входят Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 13 таких сезонов, рекорд лиги), Илья Ковальчук (6) и Павел Буре (5).

Остальные – Александр Могильный (3), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 3), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 3, в том числе в этом сезоне), Алексей Яшин (2), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 2), Сергей Фёдоров (1), Александр Сёмин (1), Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз», 1), Алексей Ковалёв (1) и Панарин (1).

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