Панарин стал вторым игроком «Рейнджерс» за 10 лет с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ

Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметился Адам Фокс (1+1), Мика Зибанеджад (1+1), а также хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина.

32-летний форвард оформил третий хет-трик в этом сезоне НХЛ. Ранее россиянин отправил по три шайбы в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1). Благодаря этому Панарин стал вторым игроком «Рейнджерс» за 10 лет с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ.

В сезоне-2020/2021 также три хет-трика в одном регулярном чемпионате НХЛ оформил шведский нападающий Зибанеджад.