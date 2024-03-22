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Панарин занял третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в 70 играх со старта сезона

Панарин занял третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в 70 играх со старта сезона
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Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Таким образом, форвард набрал 97 (41+56) очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Панарин занял третье место по количеству очков за «Рейнджерс» в 70 играх со старта сезона. На втором месте — Яромир Ягр (105), рекорд по данному показателю — у Жана Рателя (109).

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 257 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.

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