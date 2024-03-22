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Панарин с хет-триком и Кучеров с четырьмя очками не попали в тройку звёзд дня НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов игрового дня 22 марта. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который оформил хет-трик во встрече с «Бостон Брюинз» (5:2), и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который записал на свой счёт четыре результативные передачи во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1), в этот список не попали.

Третьей звездой дня признан защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм. Игрок обороны оформил дубль и отдал голевую передачу в игре с «Баффало Сэйбрз» (8:3).

Второй звездой признан вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший 24 броска в игре с «Бостон Брюинз».

Первой звездой дня признан голкипер «Нэшвилл Предаторз» Кевин Ланкинен, оформивший «сухой» матч в игре с «Флоридой Пантерз» (3:0).